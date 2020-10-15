محافظة القاهرة تواصل تنفيذ برنامج التدريب الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
زار وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين، اليوم الخميس، هيئة النقل العام والورش الرئيسية للعمرة الجسيمة والمتوسطة بجسر السويس، كما اطلعوا على غرفة تتبع الأتوبيسات من خلال غرفة مراقبة حركة الأسطول.
وزار الوفد مصنع تدوير المخلفات بـ 15 مايو ومديرية التربية والتعليم للتعرف على كيفية الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وزار أيضا المحروسة 1 و2 وأهالينا للتعرف على جهود الدولة في نقل سكان العشوائيات إلى أماكن حضارية متكاملة الخدمات.
يذكر أن البرنامج التدريبي أعدته محافظة القاهرة للتعرف ومعايشة الواقع التنفيذي بالمحافظة.
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