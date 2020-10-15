الجار الخائن.. 72 ساعة من البحث كشفت لغز سرقة شقة شاعر بحدائق أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"اختر الجار قبل الدار" مقولة شعبية يحفظها كثيرون عن ظهر قلب لم يفطن لها الشاعر سيد يونس لدى شراءه وحدة سكنية بمنطقة حدائق أكتوبر، ليتعرض لحادث سرقة في غيابه تبين أن المتهم ذاك الساكن المجاور.

تلقى اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة من شرطة النجدة بورود بلاغ من شاعر يدعى سيد يونس باكتشافه سرقة شقته بحدائق أكتوبر.

وجه المقدم محمد ربيع مفتش فرقة حدائق أكتوبر، بانتقال قوة من القسم لمعاينة الشقة وسماع أقوال الجيران وإعادة الاستماع لرواية المُبلغ.

معاينة رجال المباحث توصلت إلى أن المتهم دلف إلى الشقة بعد كسر الباب، واستولى على كتب فقط نظرا لخلو الشقة من أي متعلقات أو أموال.

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خطة بحث محكمة أعدها الرائد طارق مدحت رئيس مباحث حدائق أكتوبر، تركزت على فحص سكان العقار، ومراجعة كاميرات المراقبة بالمنطقة ومراجعة العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب تلك الوقائع.

منذ وصوله العقار محل الواقعة، ثمة شك راود رئيس المباحث بأن الجاني ليس غريبا عن العقار، لاسيما إقامة الشاعر في منطقة فيصل غالبية الوقت، وندرة تردده على الشقة محل الواقعة.

72 ساعة من البحث والتحري أكدت شكوك رجال المباحث، المشتبه به مسجل خطر يبلغ من العمر 30 سنة، يقيم في الشقة المجاورة للشاعر.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد عمر أكرم معاون مباحث حدائق أكتوبر، من ضبط المتهم الذي أقر بالواقعة، وأرشد عن المسروقات عبارة عن 20 كتابا مبررا ارتكابه للحادث "كنت فاكر هلاقي حاجة عليها القيمة".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق