محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: اعتمد اللواء طارق مرزوق حركة تنقلات محدودة في قطاع "النظام". وشملت الحركة تولي اللواء هشام الطماوي منصب مساعد المدير لفرقة الشمال، ونقل مدير القطاع إلى الحماية المدنية. وتولى العميد عادل أبوسريع منصب مساعد فرقة جنوب أكتوبر بدلا من العميد محمد صليحة الذي تم نقله إلى فرقة الجنوب. وتضمنت الحركة نقل العقيد أحمد كامل من قسم العمرانية إلى حدائق أكتوبر، وتولى العقيد حسام السيسي مأمور قسم العمرانية بدلا منه، وتولى العقيد علاء عوض الله منصب مأمور قسم أطفيح.

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كانت هذه تفاصيل خبر حركة تنقلات بمديرية أمن الجيزة.. "الطماوي" مديرا للشمال و"أبوسريع" لجنوب أكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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