ضبط مدير شركة وعامل لاتجارهما بالنقد الأجنبي وبحوزتهما عملات وطنية وأجنبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية اثنين من العناصر القائمة على الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بالقاهرة والإسماعيلية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام حاصل على دبلوم بممارسة نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال تواجده بدائرة قسم شرطة عابدين ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (3985 جنيه سوداني - 3000 ليره لبناني - 500 ريال يمنى - 130 رميم صيني - 116 ريال قطري - 2000 جنيه مصري) ، وكذا ضبط (هاتف محمول).

Advertisements

و تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه المؤاثم في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وبمواجهته أقر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام (شريك بإحدى شركات المقاولات - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بمحافظة الإسماعيلية) بالإتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، من خلال إنشاء حساب ببعض المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت التي تتيح التعامل والإتجار في العملات الافتراضية المشفرة بيعاً وشراءً بما يعادل قيمتها بالعملة الأجنبية " الدولار الأمريكي" ، واستخدام حسابه بأحد البنوك في عمليات الإيداع والتحويل بما يقابلها بالجنيه المصري بينه وبين عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحر عنه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي (200000 - مائتان ألف جنيه مصري) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.