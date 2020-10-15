لاستخراج بطاقة الرقم القومي.. الداخلية توجه مأموريات لـ 4 أشخاص من كبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتلبية احتياجات 4 حالات إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم. وأفد القطاع مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم وتسليمها لهم. جاء ذلك في استجابات فورية لالتماس المواطنين، مأموريات من قطاع مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين بمحال إقامتهم ضمن سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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