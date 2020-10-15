"كنا عايزين الشنطة بس".. ننشر اعترافات المتهمين بسحل فتاة المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أدلى المتهمان بسحل فتاة المعادي باعترافاتهما أمام رجال المباحث خلال التحقيقات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية عقب القبض على الجناة مساء أمس الأربعاء.

وقال المتهمان اللذان أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام؛ إنهما تخصصا في جرائم السرقة فقط، ولم يقصدا قتل الفتاة أو سحلها الذي أودى في النهاية إلى مصرعها.

وأضاف المتهمان في اعترافاتهما؛ أنه عندما جذب أحدهما حقيبة الفتاة "مريم"، تعلقت في ذراعها وانجذبت معها بسبب سرعة السيارة، وأنها اصطدمت بالسيارة التي كانت تقف جانب الطريق ما أسفر عن وفاتها.

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وأضاف المتهمان: "إحنا مكنش قصدنا نقتلها؛ إحنا كنا عايزين ناخد الشنطة بس.. لكن هي اتخبطت في العربية المركونة وده اللي تسبب في وفاتها.. إحنا بنسرق بس".

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بسحل المجني عليها مريم محمد حتى الموت أثناء سرقتهما حقيبة يدها بالمعادي، في وقت متأخر من الأمس.

وباشرت النيابة العامة، التحقيقات معهما، وذكرت في بيان لها، الأربعاء، أنَّ شاهدًا أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلُّها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، مَّا أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثَمَّ وفاتها. وأمرت النيابة صباح اليوم بحبس المتهمين 4 أيام.