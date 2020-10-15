شكرا لقرائتكم خبر عن «طلائع الشرقية» يحصدون مراكز متقدمة بالمنافسات النهائية لأولمبياد الطفل المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ، لحصول 10 طلائع من المشاركين في المنافسات النهائية لأولمبياد الطفل المصري 2020 ، والمقامة علي ملاعب مركز شباب الجزيرة في الفترة من 12 إلي 15 أكتوبر الجاري ، علي مراكز متقدمة في رياضات " الكاراتية ، التايكوندو ، تنس الطاولة ، ألعاب قوي ،العدو ، الوثب الطويل" .

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية الشباب والرياضة ، وما تقدمه من الأنشطة المتنوعة والمبادرات الرياضية ، والحملات التوعوية لمختلف الفئات العمرية ، وكذلك تقديمها عروضا لمواهب الطلائع والشباب فضلا عن ما قدمه أعضاء نادي الفتاه والمرأة من تنفيذ ورش عمل أون لاين، وذلك باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ومن جانبه أعلن وائل الألفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ، حصول اللاعب عبد الرحمن أحمد خليل ، علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الكاراتيه كاتا فردى حزام أسود ناشئين بنين، وحصول اللاعبة ملك محمد خطاب ، علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الكاراتيه كاتا فردى حزام أزرق إلى بنى بنات، وحصول اللاعبة فرح صبرى عبد الله ، علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في التايكوندو ميزان تحت ٣٣ كيلو بنات، وحصول اللاعبة ميرال عبد السلام ، علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في التايكوندو ميزان تحت ٥٥ كيلو بنات، وحصول اللاعبتين مروة أحمد فاروق ، ورضا مصطفى محمود ، علي المركز الثانى على مستوى الجمهورية في تنس طاولة زوجى بنات، وحصول اللاعب حسام حسن عطية ، علي المركز الثانى على مستوى الجمهورية في الكاراتيه كاتا فردى حزام أزرق إلى بنى بنين.

وأضاف أنه تم حصول اللاعب محمد حسنى محمد ، علي المركز الثانى على مستوى الجمهورية في ألعاب القوى عدو ١٠٠ م بنين، وحصول اللاعبة نهال عطية سالم ، علي المركز الثالث على مستوى الجمهوري في التايكوندو ميزان تحت ٤٧ كيلو بنات، وحصول اللاعبة شهد وائل فريد ، علي المركز الرابع على مستوى الجمهورية في ألعاب القوى وثب طويل بنات، وحصول اللاعبة جنة أيمن عبد السلام ، علي المركز الرابع على مستوى الجمهورية في تنس طاولة فردى بنات، مهنئاً ومقدماً الشكر للمشاركين من اللاعبين والعاملين بالإدارة العامة للرياضة بالمديرية ، لما قدموه من عمل دؤوب ومجهود استحقوا به الفوز بمراكز متقدمة بأوليمبياد الطفل المصري 2020 متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح.