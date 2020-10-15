شكرا لقرائتكم خبر عن منع الدخول لجامعة عين شمس بدون ارتداء الكمامة اعتباراً من السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شس قراراً بحظر الدخول لحرم الجامعة وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة وذلك اعتباراً من 17/10/2020، على ان يطبق القرار على السادة أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بجميع الكليات والمعاهد والإدارات والوحدات المختلفة، كما يطبق على كافة الطلاب بكل الكليات والمعاهد .

مع تكليف إدارة الأمن الجامعى بتفيذ القرار، وتم تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة بمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وفوض «المتيني» عمداء الكليات والمعاهد بتوقيع العقوبات التالية في حالة مخالفة التعليمات وهى الانذار في المرة الأولى وتشديد العقوبة في حالة تكرار المخالفة.