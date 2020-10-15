شكرا لقرائتكم خبر عن المبادرة الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة تواصل فحص المواطنين فى 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نجوى أبو الوفا، مدير إدارة الصحية ب6 أكتوبر أن الفرق الطبية العاملة ضمن المبادرة الرئاسية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر للإعتلال الكلوي وعلاج الأمراض غير السارية، مستمرة بالعمل علي مدار الساعة بنطاق أحياء المدينة، لوصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين ، لافتة إلي أنه تم تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد كبير من أبناء المدينة فى كافة الأحياء وممطقة ابنى بيتك ودهشور منذ انطلاق المبادرة الرئاسية.

وأوضحت «أبو الوفا» أن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة قامت بتقديم الخدمة الطبية لعدد كبير من أبناء المدينة والمحافظات من العاملين بالمنطقة الصناعية ضمن المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلي المتابعة والفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية ، حيث تستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عام، والمواطنين من عمر ١٨ حتي ٤٠ عام المسجلين بقاعدة بيانات ١٠٠ مليون صحة ويعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم .