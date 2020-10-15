شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى مطروح العام تقدم كشف حساب شهرى عن خدماتها الطبية للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة في مطروح بأن مستشفي مطروح العام قامت في الفترة الصباحية خلال شهر بتوقيع الكشف الطبي على عدد ٥٢٥ مريض بالعيادات الخارجية { أمراض باطنة - جراحة - أطفال - عظام - أنف وأذن - مسالك - جراحة المخ والأعصاب - جلدية - أسنان - رمد - علاج طبيعي - جراحة أورام - تنظيم أسرة }

و تم المرور الصباحي على مرضى القسم الداخلي والأقسام الحرجة بالمستشفى بواقع عدد ١٤٠ حالة وتم خروج عدد ٣٥ خروج تحسن .

كما تم عمل عدد ١٦٣ حالة أشعة مختلفة ما بين أشعة تليفزيونية وعادية ومقطعية ورنين مغناطيسي في الفترة الصباحية.

كما تم عمل عدد ١١٣ تحاليل طبيه مختلفة ما بين صورة دم ووظائف كبد وكلى وسكر بالدم وانزيمات القلب وغازات الدم و خلافه .

وتم عمل عدد ٢٥ جلسة علاج طبيعي بقسم العلاج الطبيعي.

كما تم عمل ٣٠ جلسة غسيل كلوي في الفترة الصباحة بإجمالي ٨٠ جلسة يومياً.

وتم إستقبال ٧٥ مريض بقسم الطوارئ ، وتم إنجاز ستة عمليات بثلاثة غرف عمليات في نفس الوقت بإجمالي عدد ٩ حالات ما بين جراحة عامة { استئصال مرارة ؛ فتق سري ؛ بواسير } وجراحة أطفال { تقويم احليل سفلي } وجراحة أورام { استئصال ورم بالقولون } .

هذا وقد ذكر الدكتور حسن سالم مدير المستشفى بأن المستشفى تعمل بالطاقة القصوى على مدار الساعة وعلى استعداد وجاهزية تامة بأقسام الطوارئ وأقسام الرعاية الحرجة .

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كما أكد الدكتور أحمد البلتاجي بأن هناك تعليمات بحسن استقبال المرضي وذويهم وان الفرق الطبية تعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات الطبية.