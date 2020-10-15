شكرا لقرائتكم خبر عن فحص وعلاج 353 ألف مواطن ضمن مبادرة 100 مليون صحة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة تمكنت من فحص 353 ألف و814 مواطن، وذلك من خلال اعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي اطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من أبناء المحافظة بالمجان وخاصة في المناطق النائية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

أوضح المحافظ، ان اعمال المبادرة تهدف لتقديم الفحوصات الطبية لعلاج الامراض المزمنة ولاكتشاف المبكر والاعتلال الكلوي، كما تستهدف المبادرة الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، للفئة العمرية من سن 18 إلى 40 عاما، من المسجلين لدى قاعدة بيانات الخاصة بالمبادرة، بارتفاع نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 353 ألف و814 مواطن، وهم المستهدفين من الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي، مشيرا إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة حيث شملت (التوعية والتثقيف الصحي، الكشف المبكر عن مرض السكر والضغط وأمراض السمنة، الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وإجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانا).

واضاف وكيل الوزارة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة، بتواجد 277 فريق طبي بنطاق المحافظة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.