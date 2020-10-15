شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة «الثروة السمكية» يبحث مشاكل ومعوقات المزارع السمكية بدمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بمستأجري المزارع السمكية بمحافظة دمياط، وبحث معهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم ‏كما استقبلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رئيس الهيئة، لاستعراض جهود المحافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة لحل هذه المشاكل.

من جانبه، قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية الخميس، إن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز التعاون بين محافظة دمياط والهيئة وفقًا لخطة الدولة والتي تواكب ما تم تنفيذه من أعمال تطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة لتحسين نوعية المياه والحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، موضحًا أنه يتم في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بتنمية المسطحات المائية وزيادة المخزونات السمكية، وبدعم من السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة السمكية والحيوانية والداجنة.

وأضاف «مصيلحي» أنه تم طرح بعض المقترحات الخاصة بتطوير المزرعة السمكية بالرطمة الواقعة على مساحة 1800 فدان لتحقيق أقصى استفادة منها بما يعود بالنفع على المحافظة، ووضع حلول للمشاكل التي تواجه أصحاب المزارع السمكية ببحيرة المنزلة والصيادين بمدينة عزبة البرج.

ووجه رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بالعمل على حل مشاكل مستأجري المزارع السمكية، كما حثهم على ضرورة سداد المديونيات المستحقة على المزارع السمكية والذين بدورهم تعهدوا بسدادها، وبعضهم قام بالسداد الفوري في حضور رئيس الهيئة عقب اللقاء.

الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية فى دمياط

المزارع السمكية فى دمياط