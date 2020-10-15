شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، جتماعًا مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط بالوزارة، ورئيس اللجنة اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياة، والمقرر تنظيمه خلال الفترة 18-24 أكتوبر الجاري للعام الثالث على التوالي، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية لتنظيم الأسبوع ومتابعة اللمسات النهائية لافتتاح الأسبوع ومراجعة الأجندة في ضوء الحرص على خروجه في أفضل صوره.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، بمشاركة ماسيج بوبواسكي، ممثل الاتحاد الأوروبي، ولويس فاشون زئيف، المجلس العالمي للمياه، والأميرة سُمية بنت الحسن، مبعوثة منظمة اليونيسكو للعلوم والسلام، ورئيس الجمعية العلمية الملكية بالمملكة الأردنية الهاشمية ولفيف من الخبراء والمتخصصين والمعنيين بمجال المياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

وأكد «عبدالعاطي» على تكريم الفائزين في المسابقة القومية للمحافظة على المياه والفائزين في كل المسابقات، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، والمسابقة الدولية لعرض رسائل الماجستير والدكتوراة في 3 دقائق، ومسابقة أفضل فيديو توعوي في مجال المياه.

وأضاف «عبدالعاطي» إنه سيتم خلال أسبوع القاهرة للمياه عرض أفضل الممارسات بين المزارعين في الحفاظ على المياه، وتكريم أبناء الوزارة المتميزين والذين تمكنوا من إدارة الأزمات خلال مواسم السيول والفيضان بالشكل الأمثل، وأيضاً تكريم شباب الوزارة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه.

وأكد «عبدالعاطي» على إتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال أسبوع القاهرة للمياة للتعامل مع فيروس COVID 19 المستجد، مشيرًا إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يتم تنفيذه للعام الثالث على التوالى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والجهات والوزارات على المستوى القومي.

وأضاف وزير الري أن «أسبوع القاهرة للمياه» يعتبر بمثابة الحدث الأكبر من نوعه في مصر والمنطقة العربية وأفريقيا والمتخصص في مجال المياه، ويُعقد هذا العام تحت شعار «الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة- الطريق إلى داكار 2021»، ويهدف إلى تعزيز الوعي المائي وتشجيع الإبتكارات لمواجهة تحديات المياه والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار كافة الخبراء والمعنيين بالمياه محليًا وإقليميًا ودوليًا.

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