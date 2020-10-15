شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إعداد جدول زمني لإنهاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بسرعة إعداد جدول زمني للانتهاء من كل المشروعات الجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، مؤكدًا على الإدراك التام لإحتياجات المواطنين ومعاناة بعض المناطق بسبب ضعف ضغوطات المياه أو تأخر توصيل شبكات الصرف الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مسؤولي قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لبحث المشروعات المنتظر إفتتاحها والجاري تنفيذها بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات للإنتهاء من الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروعات وإزالة أي معوقات عقب الإنتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب المعدات والأجهزة الخاصة بها وذلك لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكنية المرتفعة، والتي تعاني من عدم وصول الخدمه اليها بالشكل الأمثل.

واطلع على الموقف الخاص بتركيب بالوعات صرف مياه الأمطار مؤكدًا على أهميتها في التخلص السريع من تراكمات مياه الأمطار خاصة بالأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى وأعلى الطريق الدائرى والمحاور المرورية بالمحافظة، مشددًا على مسؤولي شركات مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الإنتهاء من أعمال التركيب الخاصة بالبالوعات قبل بداية موسم الأمطار.

وكان قد أعلن عن البدء في تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن بعد توقف دام لأكثر من عام، مؤكدًا أن شركة مياة الشرب تقوم حاليًا بإجراءات المعايرة للخزان لمتابعة مستوى الضخ للمياه والكميات التي سيتم استخدامها، مشيرًا إلى أن الخزان يبلغ ارتفاعه 40 م عن سطح الأرض وسعته التخزينية 3 آلاف م 3 وهو ما يعكس أهميته القصوى في تحسين مستوى الضغوطات للمناطق التي يخدمها.

ولفت إلى أن الخطوة جاءت استجابة لشكوى أهالي حي بولاق الدكرور من انخفاض ضخ مياه الشرب، حيث سيساهم في تحسين مستوى الضغوطات بعددًا من المناطق بالحي وخاصة بمنطقة صفط اللبن.

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