شكرا لقرائتكم خبر عن معرض لمنتجات الحرف اليدوية التراثية بمحافظة الشرقية فى احتفالية يوم مصر بأكاديمية ناصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عن مشاركة المحافظة في احتفالية يوم مصر بأكاديمة ناصر العسكرية ، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٥ أكتوبر الجاري ، بإقامة معرضاً يضم منتجات الحرف اليدوية التراثية التي تزخر بها محافظة الشرقية ، وتعكس أصالة تراثنا العربي الأصيل , مشيراً إلي أن المحافظة تشتهر بالعديد من الحرف التراثية ، مثل صناعة ورق البردى بقرية القراموص بأبو كبير ، والكليم والسجاد يدوى بميت زافر وعرب البياضين ببلبيس ، والخزف والفخار بمنيا القمح، والعرائس الخشبية بالصالحية.

أكد محافظ الشرقية على أهمية الحفاظ على التراث الحضاري ، وحماية الأماكن التراثية بنطاق المحافظة لما تمثله من قيمة ثقافية وتنويرية هامة تبرز دور الحضارة المصرية ، وكذلك الحفاظ علي الحرف اليدوية والتراثية وحمايتها من الاندثار ، عن طريق نقل هذه المهارات الحرفية إلى الأجيال الشابة لضمان بقاء هذه الحرف والاستفادة منها .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن ، مدير إدارة السياحة بالديوان العام ، أن مشاركة المحافظة هذا العام بمعرض للحرف اليدوية التراثية خلال احتفالية يوم مصر بأكاديمة ناصر العسكرية، يعبر عن أصالة وعراقة الفنون والحرف اليدوية التي تزخر بها محافظة الشرقية، وقد خصص جناح لعرض المعروضات الحرفية ، المتمثلة في " ورق البردي ، الخزف والفخار ، السجاد اليدوي ، العرائس الخشبية والكليم )، ونفذت منشورات وكتيبات للتعريف بالمحافظة والأماكن الأثرية الهامة بالمحافظة، والحرف اليدوية العتيقة التى يتميز بها الحرفيين بالمحافظة.

وأضافت أن الصناعات اليدوية إلـى جانب كونها مـن أجمل مظاهر التراث الحضاري بإبداعاتها المعبرة عن حياة الشعوب ونمط عيشها وأسلوب تفكيرها ، وكذلك كونها إرث ثقافي ومجال للإبتكار ، فهي نشاط يساهم في تحسين الدخل ورفع مستوى المعيشة، وتوفير فرص العمل ومصدرا لتنمية الموارد الإقتصادية ، وأحد العوامل الهامة لإنعاش الحركة التجارية والسياحية بالمحافظة.