شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «إسكان مطروح» يتفقد أعمال تطوير مستشفى رأس الحكمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد الباهي، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أعمال التطوير بمستشفى رأس الحكمة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والثانية بالمستشفى ورفع كفاءة وتطوير المستشفى وتركيب مولد كهرباء وصيانة الأسانسير وعمل خزانات المطافي وطفايات الحريق، بالإضافة إلى الدهانات الداخلية والخارجية، وعمل بلاط أسطح وعازل بمسطح 4000 متر.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير البنية الأساسية خاصة بمستشفيات مطروح والإسراع في نسب التنفيذ بالجودة والمواصفات المطلوبة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.