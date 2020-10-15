شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الطود» بالأقصر يتابع تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بالأقصر، وبرفقته هشام علي أبا يزيد رئيس الوحده المحليه لقرية العديسات قبلي، وزين العربي مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمركز، بمتابعة تنفيذ عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2020 /2021 بالمدينة، منها مشروع رصف طريق الندافين بطول 900 متر بدايََة من كوبري الندافين حتى قصر ثقافة حاجر العديسات قبلى، وذلك لتسهيل حركه المرور على المواطنين بالمنطقة وخدمة السياحة.

كما تفقد رئيس مركز ومدينة الطود ومرافقيه أعمال وضع التربة الخاصه لرصف طريق ترعة المعلا بنجع المهيدات بطول 700 متر بدايََة من كوبري الفوالين حتى نهاية التغطيه للترعه وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى الهم محافظ الاقصر بضرورة متابعة كافة المشروعات التنموية، وإزالة أي معوقات محتملة لسرعة تنفيذ الخطة الاستثمارية .

كما قام رئيس مركز ومدينة الطود، بمتابعة سير وانتظام العمل بالوحدة المحلية لقرية منشية النوبة وأعمال الاهتمام بنظافة وتجميل الطرق الرئيسية والفرعية بطريق المسار السياحي القاهرة - أسوان .

ووجه رئيس مركز ومدينة الطود بتهذيب الأشجار المرتفعة والمتداخلة مع أسلاك الكهرباء، تجنباََ لوقوع الأشجار بسبب الرياح خلال فصل الشتاء المقبل على أسلاك الكهرباء. كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود أعمال إدارة النظافه والتجميل بالمركز برئاسة حماده بشاري بقص وتهذيب أشجار الزينة والأشجار المرتفعة بالمدينة ونظافة شارع وسط المدينه الدائري، كما تابع أعمال الوحده المحليه بقرية المريس والتي شملت رفع 12 طن مخلفات وقمامه من شارع السوالم وشارع الأقباط وشارع المساعيد الترك وشارع الحربات من أمام مدرسة الشهيد محمود النوبى بالمريس.