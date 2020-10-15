شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيز 339 مركزًا انتخابيًا و670 لجنة فرعية استعدادًا لانتخابات مجلس النواب بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب، بحضور كمال شلبى سكرتير عام المحافظة، والمهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد، وجميع القيادات التنفيذية المعنية بتنظيم سير العملية الانتخابية.

أوضح «الدوادى» أنه تم تكليف رؤساء المدن ومسئولى التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من تجهيز المراكز الانتخابية وعددها 339 مركز واللجان الفرعية وعددها 670 لجنة، مشددا على ضرورة المرور على جميع المقرات للتأكد من استيفائها لكافة التجهيزات اللازمة من حيث مستوى النظافة وتطبيق الإجراءات الإحترازية وتوفير مصدر طاقة بديل وكراسى متحركة لذوى الإحتياجات الخاصة وإقامة إستراحات ومظلات لكبار السن حتى يتسنى للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وكذا الإلتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات. كما وجه المسؤولين بالتأكد من تجهيز أماكن اقامة المشرفين على العملية الانتخابية من القضاة والمراقبين وقوات التأمين وتوفير كافة وسائل الإعاشة لهم.

وأكد أن «المحافظة وأجهزتها التنفيذية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وأن دورنا يقتصر على تنظيم العملية الإنتخابية والتأكد من إجراءها دون أي عوائق سواء للمشرفين عليها أو الناخبين»، مؤكدا على أن المشاركة في الانتخابات حق دستورى مهم لجميع المواطنين وأن المحافظة حريصة على أن يؤدى المواطنون حقهم في سهولة ويسر، مطالبا الجميع بالعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لتظهر محافظة قنا في هذا العرس الديموقراطى بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

وأشار إلى أنه سيتم ربط غرف العمليات الفرعية بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة لسرعة تداول المعلومات وتلقي الشكاوى والتنسيق مع مديرية الأمن في هذا الشأن ورفع درجة الإستعداد التام بكافة المستشفيات وعمل خطة للطوارئ وتوزيع وحدات الإسعاف بدائرة المحافظة على المقرات الإنتخابية للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طوارئ مفاجئة.