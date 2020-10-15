شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وإعدام 5 أطنان أغذية فاسدة وغلق مصنع طحينة في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بالمدينة، وذلك في إطار المرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع طحينة به نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتمت مخاطبة الجهات المختصة لغلقه لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط ٣ أطنان و٨٠٠ كجم طحينة تمت تعبئتها في عبوات سبق استخدامها، كما تم إعدام طن و٦٠٠ كجم أغذية مختلفة عبارة عن «حلوى، صلصة، طحينة، وسمسم خام» لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب ١٦ عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ١٢ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بقسم الشرطة بمدينة العاشر من رمضان.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.