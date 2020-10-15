شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة مائل للحرارة نهارًا.. والرطوبة في القاهرة 80 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري لطيف على السواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على شمال الصعيد، نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وعلى جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «30– 20»، الإسكندرية «30 – 22»، قنا «36- 23»، الأقصر «37– 24»، أسوان «38 – 25» .

Advertisements

وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى (%) فتكون على القاهرة والوجه البحرى (80 – 28)، السواحل الشمالية (85 – 45)، شمال الصعيد (50 – 22)، وجنوب الصعيد (30 – 14) .