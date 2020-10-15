شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف العمل لتبطين ترعة الخواطرة وكبريت بالسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، على مدير هندسة الري المهندس عمرو سعيد، بالمتابعة المستمرة لترعة السويس والحفاظ على المنسوب المثالي لها.

كما أكد المحافظ على سرعة الانتهاء من مشروع تبطين الترعة بالخرسانة المسلحة لمساحة 3000 آلاف متر لترعة الخواطرة من البداية للنهاية ومشروع تبطين ترعة كبريت بطول 7000 كم من البداية للنهاية، ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع والذي ينتهي العمل به في يونيو 2021.

يهدف المشروع إلى تقليل نسبة الفاقد من مياه الري وضمان وصول المياه لنهايات الترع الفرعية المؤهلة للحفاظ على مناسيب مياه الشرب لصالح المواطن السويسي والنظافة العامة المستمرة لترعة السويس.