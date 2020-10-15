شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالإدارات والأقسام الهندسية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الشرقية، عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين بطلبات للعمل بالإدارات والأقسام الهندسية على مستوى الديوان العام، والوحدات المحلية التابعة له لفترة محددة ولمدة 8 شهور، اعتباراً من 1 نوفمبر المقبل وحتى 30 يونيه عام 2021 غير قابلة للتجديد، وذلك طبقاً لإعلان الديوان العام رقم 9 لسنة 2020 بتاريخ 15 سبتمبر عام 2020، بحاجة الديوان لعدد 50 مهندس لسد العجز في الإدارات الهندسية، على أن تبدأ المقابلات الشخصية أمام اللجنة المشكلة بقرار المحافظ، بدءا من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري وحتى الاثنين 26 من الشهر الجاري، وذلك بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق الساعة الثامنة صباحا، وفي حاله التخلف عن الحضور في الموعد والمكان المحدد يعتبر تنازل عن الطلب المقدم.

وأفاد بيان لمحافظة الشرقية الخميس، أن مواعيد المقابلات الشخصية تبدأ بمراكز الزقازيق وحي أول وحي ثان يومي الأحد والإثتين الموافقين 18، 19 أكتوبر الجاري، ثم مراكز منيا القمح، ومشتول السوق، وبلبيس، والعاشر من رمضان يوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر، ثم مراكز ديرب نجم، وكفر صقر، وأولاد صقر، والقنايات يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر، ثم تأتي مراكز أبوحماد، والقرين، وههيا، والإبراهيمية، وأبوكبير يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر ن يليها مراكز الحسينية، وصان الحجر، ومنشأة أبوعمر، وفاقوس يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر، كما تقرر تحديد يوم الإثنين الموافق 26 أكتوبر الجاري للمتخلفين عن الحضور في الأيام السابقة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الاختبارات والمقابلات الشخصية أمام اللجنة المشكلة من المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومديري إدارات الشؤون الهندسية، والقانونية، والمالية، والإدارية بالديوان العام، ستتم وفقا للمعايير والاشتراطات المحددة بشكل يتسم بالنزاهة والشفافية، والمتابعة المباشرة لإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأفضل لشغل الوظيفة.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته للمتقدمين بالتوفيق، واجتياز الإختبارات للعمل بالإدارات الهندسية لفترة محددة، لتمثل اللبنة الأولي في صنع مستقبلهم وتحسين مستوى معيشتهم، وبداية الطريق للحصول على وظيفة مناسبة.