شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكاثوليك بأبو قرقاص يكرم خريجى الجامعات بالإيبارشية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرَّم الأنبا بشارة جودة مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك خريجى الجامعات من رعايا المنطقة الجنوبية بإيبارشية أبو قرقاص، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بعزبة حنا أيوب. وقالت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم الخميس، إن الأب يوسف أنور راعي الكنيسة، والأب إسحق مهيب مسؤول لجنة الشباب والدعوات بالإيبارشية، وعدد من الآباء الكهنة رعاة الكنائس المشاركة، استقبلوا الأنبا بشارة خلال حفل التكريم الذى تم أمس، وقد ألقى الأنبا بشارة جودة كلمة خلال حفل التخرج حول "الحب الفعال"، كما تضمن اليوم أيضًا توزيع الهدايا التقديرية على الخريجين، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية.

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