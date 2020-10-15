شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يهنئ نوابه و أستاذة على اختيارهم أعضاء بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس رئيس جامعة الأزهر؛ التهنئة بثقة رئيس الجمهورية باختيار ثلاثة أساتذة من أساتذة جامعة الأزهر؛ لتعيينهم أعضاء بمجلس الشيوخ .

وأكد رئيس جامعة الأزهر على أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تعد القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، لافتًا إلى أن أساتذة الجامعة كانوا -ولا زالوا وسيستمرون- في خدمة الوطن والمواطن كل في موقعه.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قرارًا بتعيين ثلاثة أساتذة بجامعة الأزهر أعضاء بمجلس الشيوخ، شمل القرار تعيين كلٍّ من:

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الدكتور مصطفى محمد عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات



-الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر الأسبق

-الدكتورة خضرة سامي عبد الحميد سالم، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة الأزهر