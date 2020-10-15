شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: تعليمات للمحطات بالتيسير على كبار السن لحصولهم على التذاكر المخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو إصدار تعليمات لكافة المحطات بالخطوط الثلاثة بالتيسير على كبار السن خلال حصولهم على التذاكر المخفضة بموجب بطاقة الرقم القومى، وأنها لم تتلقى أى مشاكل اليوم بخصوص الحصول على هذه التذاكر.

كانت وزارة النقل أصدرت بيان بشأن قرار تخفيضات التذاكر بمرفقى مترو الانفاق والسكة الحديد لمن فوق سن 60 و70 عامًا، وأوضحت أسباب تأخير تطبيق القرار فى مايلى :-

• تنفيذ هذه القرارات يتطلب اتخاذ عدد من الاجراءات والآليات .

• القرار له توقيت محدد للتطبيق اعتبارا من الخميس الموافق 15/10/2020

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• الاجراءات والتدابير الخاصة بتنفيذ القرار تتمثل فى طبع التذاكر والاشتراكات الخاصة بكبار السن بهذه التخفيضات وضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء التى عقدت جلسته بعد ظهر الاربعاء الموافق 14/10/2020 .

• وزارة النقل فى سبيل الاسراع بتطبيق هذه التخفيضات بعد اتفاق وزيرا النقل والتضامن الاجتماعى عليها قامت بعدد من الخطوات المتوازية بما يكفل التطبيق الفورى لها حيث تم اتخاذ الخطوات التالية :-

1. صدر الثلاثاء الموافق 13/10/2020 توجيه من وزير النقل بخطاب رسمى للسكة الحديد والمترو باتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتطبيق هذه التخفيضات من طباعة التذاكر والاشتراكات المخصصة لها .

2. تم التواصل مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء مساء الثلاثاء الموافق 13/10/2020 وعرض الامر عليه هاتفيا والحصول على التصديق الخاص بهذه التخفيضات لحين صدور القرار الرسمى من مجلس الوزراء الذى عقد بعد ظهر الاربعاء الموافق 14/10/2020 وعليه تم صدور قرار لجميع منافذ البيع بالسكة الحديد والمترو بالتنفيذ الفورى لهذه التخفيضات وتطبيقها بدءا من الاربعاء الموافق 14/10/202.