شكرا لقرائتكم خبر عن عرض جزء من الندوة التثقيفية للقوات المسلحة في جلسة «تنفيذي بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة بورسعيد، بقاعة السفيرة فايزة أبوالنجا بالمحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والاجهزة الامنية ومديري المديريات والإدرات بالمحافظة.

وفى بداية الاجتماع، تم عرض جزء من الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، للتأكيد على أهمية المشروعات القومية الحالية في بناء الدولة وضرورة مواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع والتى تستهدف تعطيل مسيرة التنمية وتخريب أفكار الشباب.

وأكد محافظ بورسعيد أهمية الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى في الارتقاء بحياة المواطنين، وعدم الاستجابة لأى دعوات تحاول هدم نتاج ال ٦ أعوام السابقة.