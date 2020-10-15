شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة التليفون تتصدر اهتمام المصريين (رابط الاستعلام وطرق الدفع) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدرت قيمة فاتورة التليفون الأرضي، اهتمام المصريين، عبر محرك البحث جوجل، وذلك خوفاً من انقطاع الخدمة، فهذا هوتوقيت سدادها، وللاستعلام على قيمة فاتورة التليفون الأرضي، يمكن إتباع الخطوات التالية:

- الدخول الموقع الإليكتروني الخاص بالشركة المصرية للاتصالات

https://cutt.us/H4fXr

- سوف تجد أيقونة الاستعلام عن الفواتير، فقم بالنقر عليها.

- قم بإدخال كود المحافظة والرقم الهاتف.

- وأخيرا قم بالنقر على أيقونة إظهار الفاتورة.

-من ثم سوف تظهر لك القيمة المستحقة على الهاتف الخاص بك بالجنية المصري.

طرق دفع فاتورة التليفون:

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-الدفع عبر مقرات الشركة المصرية.

-الدفع عن طريق خدمة فوري.

- يمكنك الدفع من خلال ماكينات الصراف الآلي لبعض البنوك مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.