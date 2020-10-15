شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل كاهن الكنيسة القبطية في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة مساء أمس الأول، القس بولس نصر كاهن كنيستنا في قطر، حيث عرض على قداسته تقريرًا عن الخدمة بالكنيسة هناك. ونشر القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، صورة تجمع البابا وكاهن الكنيسة القبطية في قطر خلال اللقاء . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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