شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن القليوبية» يسدد مصروفات 150 طالب بتعليم القليوبية من غير القادرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه وفد من قطاع العلاقات العامة بمديرية أمن القليوبية اليوم الخميس لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وإلتقى بـ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وبحضور محمد خميس مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية والصادق السيد مدير عام التعليم الفني بالمديرية ومحمد شاهين مسؤل أمن المديرية.

وقام وفد مديرية أمن القليوبية ممثلا عن وزارة الداخلية بسداد المصروفات الدراسية لغير القادرين من الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ضمن مبادرة «كلنا واحد».

وأوضح محمد حسن جاد مدير العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية أنه بلغ إجمالى عدد الطلاب الذين تم تسديد المشروفات الدراسية الخاصة بهم 150 طالب وطالبة، من أبناء المحافظة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى «كلنا واحد».

ووجهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مبادرة «كلنا واحد» والتى وفرت المستلزمات المدرسية بالقليوبية، بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % عن مثيلاتها في الأسواق، بالإضافة لسداد مصروفات عدد من الطلاب الغير قادرين على مستوى المحافظة.