شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: «الفرما» أول مول متكامل ترفيهي خدمي على أعلى مستوى بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، أن بورسعيد تشهد حاليا إقامة مول الفرما، وهو مول ترفيهى خدمى متكامل يعد الأول من نوعه في محافظة بورسعيد ويضاهى كبرى المولات في محافظات مصر، لافتا إلى أن مول الفرما الجديد يوفر لأبناء المحافظة كافة الخدمات التنموية والترفيهية المتكاملة والتى توفر على أبناء المحافظة الانتقال للمحافظات الأخرى للحصول على هذه الخدمات.

وخلال الاجتماع، صدق محافظ بورسعيد على إنشاء سلالم الطوارىء والمصعد إضافة لأعمال التطوير التي تتم بمشروع مول الفرما، هذا بالإضافة لإقامة حدائق المشاة الترفيهية.

وأكد أن مول الفرما الجديد صرح سياحي تجاري خدمي مقام على مساحة ١٥ ألف م٢، ويمثل إضافة جديدة للمشروعات التنموية بالمحافظة ويضم أكثر من ١٥٠ محل وجراج ومتعدد الأغراض والأنشطة ويطل على موقع متميز بقلب المدينة، ويساهم في تحقيق الرواج التجارى والسياحي للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التي حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.