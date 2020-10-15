شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف المنيا يتفقد المساجد للتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الشيخ سلامه عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بجولة لعدد من المساجد، للتأكد من النظافة العامة وجاهزيتها لاستقبال المصليين في الصلوات، وخطبة الجمعة .

شملت الجولة، مساجد إدارات المنيا، ومنها على مصري والجزارين والحبشي والسلطان والحاج فارس والشيخ عمار والريدى .

أكد «عبدالرازق» خلال الجولة على انتظام سير العمل، والمنظومة الدعوية، وإجراءات التعقيم، والنظافة، والتباعد بالمساجد