شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أوقاف المنيا يتفقد المساجد للتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الشيخ سلامه عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بجولة لعدد من المساجد، للتأكد من النظافة العامة وجاهزيتها لاستقبال المصليين في الصلوات، وخطبة الجمعة .
شملت الجولة، مساجد إدارات المنيا، ومنها على مصري والجزارين والحبشي والسلطان والحاج فارس والشيخ عمار والريدى .
أكد «عبدالرازق» خلال الجولة على انتظام سير العمل، والمنظومة الدعوية، وإجراءات التعقيم، والنظافة، والتباعد بالمساجد
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,915
-
تعافي
97,920
-
وفيات
6,077
كانت هذه تفاصيل خبر مدير أوقاف المنيا يتفقد المساجد للتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.