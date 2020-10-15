شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قائمة بأسماء 98 شخصاً تقدموا للكشف الطبي في مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حصلت «المصري اليوم»، على قائمة بأسماء من تقدموا للكشف الطبي في مجلس الشيوخ. وفيما يلي أسماء النواب:

.1 سامح عاشور

.2 محمد شبانة

.3 طارق سعدة

.4 محمود الشيخ

.5 خالد عبداللطيف

.6 أكمل خطاب

.7 محمد مجدى فريد محمد

.8علاء الدين مصطفى حسن

.9 أحمد محمد السعيد قناوى

.10 عمرو نبيل محمد عبدالرحمن

.11 محمد لطفي طه السباعى

.12 هاني حنا جبران نعمة الله

.13 إيهاب زكريا عطا الله عبدالمسيح

.14 عياد راغب خليل بسطا

.15 كامل ميشيل كامل عبدالمسيح

.16 جميل حليم حبيب ميخائيل

.17 يحىي الفخراني

18. عماد الدين حسين

.19 محمود الكردوسى

.20 محمود مسلم

.21 مصطفى رشدى

.22 إبراهيم أبوكيلة

.23 فرج حافظ محمد الدرى

.24 حافظ فؤاد حافظ أبوشوشة

.25 يحىي شوقي محمد

.26 أحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز

.27 خالد مصطفى أحمد سيد

.28 محمد أحمد عبدالسلام جنفي

.29 رمضان سليمان موسى

.30 محمد محمد ذكى

.31 أحمد عبدالمنعم عماد الجندى

.32 السعد عبدالحميد عبدالعظيم

.33 محمد ماهر مصطفى

.34 شريف فرج خضري محمد الجابرى

.35 أشرف ثابت سعد الدين السيد جامع

.36 إبراهيم حسن حجازى

.37 محمود محمد صلاح سعد

.38 محمود أشرف إبراهيم أبوالنصر

.39 عبدالله أمين محمود عصر

.40 محمد عمر مصطفى عبدالرازق عبدالغني

.41 يوسف السيد يوسف عامر

.42رياض إسماعيل مصطفى رياض

.43أحمد عبدالله زايد

.44عبدالمنعم السعيد

.45 محمد شوقي عبدالعال

.46 محب محمود كامل الرافعي

.47 محمد صلاح الدين محمد البدري

.48 مصطفى محمد عبدالغني

.49 سهير أديب مجلع غطاس بكالوريس

.50 حياة محمد عبدالرازق

.51 حنان عبدالمنعم أبوالعزم على

.52 كوثر محمود محمود

53. هيام فاروق فؤاد بنيامين

.54 نهى أحمد فتحي أحمد زكى

.55نهى أشرف محمد الشريف

.56ر اجية سعد عبدالحميد محمد الفقي

.57 عائشة عبدالغني محمد هاشم

.58 خضرة سالم عبدالحميد سالم

.59 سميرة محمد عبدالعزيز

.60 نهال مجدى أحمد فهمى المغربل

.61 نجوى أحمد الشافع عمران

.62 نادية مبروك عبدالعزيز عمارة

.63 سماء سليمان السيد احمد

.64 هدى جمال عبدالناصر

.65 سها سعيد عبدالمنعم إبراهيم

.66 كاميليا صبحى عبدالنور محمد

.67 رشا وسيم عبدالرحمن قلج

.68 راندا محمد أحمد مصطفى على

.69أسامة أحمد أحمد الجندى

.70أسامة كامل منتصر

.71مصطفى كامل محمد السيد

.72 طارق فاروق محمود نصير

.73 هارون عبدالحميد هارون

.74 محمد مجد الدين محمد بركات

.75 عمرو حسين محمد حجاب

.76 أحمد صلاح الدين أبوالخير

.77 أيمن عبدالمحسن محمد عبدالمحسن

.78 عبدالمنعم عبدالحميد السيد امام

.79 محمد جاد محمد جاد

.80 أحمد على البدرى على إبراهيم

.81 فاروق حافظ عبدالحليم المقراحى

.82 خالد إسماعيل محمد فوزى إسماعيل

.83 جمال عبدالحليم عبدالوهاب

.84 أبوالفتوح محمد على عبدالسميع

.85 جلال محمود فهمى الهريدى

.86 حاتم حشمت فرج الدسو ىق

.87 حازم محمد سليمان محمد عمر

.88 عمر المختار حس ى ىي صميدة

.89 محمد نبيل سليمان دعبس .

.90 السيد عبدالعال مصطفى عبدالمجيد

.91 تيسير محمد رزق مطر

.92 عبدالحكيم أحمد عصمت

.93 سليمان سلمان موسى الزملوط

.94 محمود سمير عبدالجليل تركى

.95 عبدالعزيز محمد النحاس

.96 بهاء الدين بدر عبدالرحيم أبوشقة

.97 خالد محمد عبدالمنعم قنديل

.98 هاني صلاح محمد سري الدين . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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كانت هذه تفاصيل خبر ننشر قائمة بأسماء 98 شخصاً تقدموا للكشف الطبي في مجلس الشيوخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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