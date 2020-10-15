شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة المحلية بالقناطر تحذر من لصق دعاية «النواب» على الجدران والأشجار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حذرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القناطر الخيرية من كتابة أي إعلانات أو لصف منشورات دعاية انتخابية لمرشحى مجلس النواب على جدران المصالح الحكومية ودور العبادة وأعمدة الإنارة وكبائن الكهرباء والأشجار. وقالت الوحدة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس، إن «من يستغل هذه الأماكن لتشويهها بالكتابة أو وضع ملصقات سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، ونزع تلك الملصقات حفاظاً على المظهر الجمالي والالتزام بالضوابط والاشتراطات الفنية لوضع مثل هذه الملصقات». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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