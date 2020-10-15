شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع برتوكول تعاون لخدمة الطلاب بجامعة جنوب الوادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة قامت بتوقيع برتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي لتقديم خدمات لطلاب وطالبات جامعة جنوب الوادي.

وأشار غرباوي أن برتوكول التعاون يهدف إلى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بجامعة جنوب الوادي لتقديم مجموعة من الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها الطلاب، وتقديم العديد من الخدمات والبرامج التوعوية والتثقفية والاقتصادية والعلاجية لجميع الطلاب السليم منهم أو ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشاد رئيس الجامعة بهذا التعاون، والدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي مع الجامعة في خدمة الطلاب ورعايتهم.