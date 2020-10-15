شكرا لقرائتكم خبر عن «تمكين ذوي الإحتياجات الخاصة حركيًا بتنمية الدولة إقتصاديًا».. رسالة دكتوراه بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الباحثة سارة عبدالكريم القليني، بكلية الاقتصاد المنزلي، جامعة المنوفية، على درجة الدكتوراه، والتي جاءت بعنوان استراتيجية إدارة تمكين ذوي القدرات الخاصة حركيًا، وعلاقته بالسلام الاجتماعي.

وأوصت الدراسة بعدة توصيات تُمكَّن من تواجد وتوظيف ذوي الإحتياجات حركيًا بتنمية الدولة اقتصاديًا، من أهمها إيجاد توظيف مهني وإداري لخريجي إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة وفقًا لما قام بدراسته من مقررات لذوي القدرات الخاصة حركيًا، وذلك للحصول على حقوقهم، ومن أهمها دور الأسرة، فهي المؤسسة الأولى التي ينشأ ويتربى بها الفرد، ويكتسب منها القيم المجتمعية، والمدرسة كمؤسسة تربوية رسمية تتولى تربية النشء للمشاركة الجادة في تنمية المجتمع، وتسهم في إكسابهم المفاهيم الثقافية التي يرتيضها المجتمع ويرغبها، ووسائل الإعلام كمؤسسة تربوية مثيرة وجاذبية مثل التليفزيون والمسرح والصحف والكتاب والمعرض والفضائيات والإنترنت والموبايل فهي أصبحت تشارك بشكل مباشر وغير مباشر في تربية الإنسان، والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني كمؤسسة تربوية اجتماعية كمشارك فعال في مجالات التنمية المجتمعية، الأندية ومراكز الشباب فلابد من ضرورة تخصيص ميزانية مناسبة في الأندية المحترفة.