افتتاح المعرض الخيري المجاني «سفراء الخير» بمدرسة الشهيد شريف عمر بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار افتتحت همت ابو كيلة، مدير عام إدارة شرق التعليمية في الاسكندرية، المعرض الخيرى المجانى تحت شعار «سفراء الخير» في مدرسة الشهيد شريف عمر التابعة للادارة، الخميس، بحضور والدة الشهيد إيمان الغريب. وشمل المعرض كمامات طبية لمواجهة فيروس كورونا ومستلزمات المدارس وشنط لغير القادرين من الطلاب. يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) يضم كمامات وشنط .. افتاح المعرض الخيرى المجانى "سفراء الخير" فى مدرسة الشهيد شريف عمر بالاسكندرية (صور) الوضع في مصر

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