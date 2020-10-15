شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: إنهاء تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج تأهيل الترع فى 7 آلاف كيلومتر 2021 - 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الرى، اليوم الخميس، مع رؤساء قطاعات (التطوير - التوسع الأفقي والمشروعات - الري)، فى إطار متابعة المشروع القومى لتأهيل الترع والوقوف على آخر المستجدات فيما يخص طرح وتنفيذ العمليات بالمشروع.

وتنفذ وزارة الموارد المائية والرى برنامج لـ 20 ألف كيلو من الترع على مستوى الجمهورية منهم 7 آلاف كيلو متر كمرحلة أولى خلال عامى 2021 و 2022 بتكلفة تقديرية 18 مليار جنيه لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من طرح وتدبير الاعتمادات المالية لـ 200 عمليه لتأهيل الترع بطول حوالى 1050 كم بقيمة تقديرية حوالى 2.8 مليار جنيه فى زمام حوالى 398 ألف فدان موزعه على 17 محافظه "اسوان - قنا - سوهاج - اسيوط - المنيا - بنى سويف - الجيزة - الفيوم - القليوبية - المنوفية - الشرقية - الغربية - الاسماعيلية - الدقهلية - دمياط - البحيرة - الإسكندرية".

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أكد رئيس مصلحة الرى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادى واجتماعى ملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها وستؤدى إلى تحقيق نقلة حضارية فى تلك المناطق و ستساهم بشكل كبير فى تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

كان وزير الرى قد شدد على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني و عمليات ضبط جودة التنفيذ واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان إنهاء التنفيذ في المواعيد المحددة.