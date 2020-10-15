شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تغلق مراكز للدروس الخصوصية بالحوامدية ومنشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة سنتر الاحسان للدروس الخصوصية بمركز ومدينة منشأة القناطر وتم ضبط المسؤولين عن المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وبمشاركة الأجهزة الأمنية والإدارة التعليمية، كما أغلقت سنتر ايفرست للدروس الخصوصية بشارع الهدى من شارع مسجد الصفا بمدينة الحوامدية، وتم مصادرة السناتر وتشميعها وتحرير المحاضر للمسئولين عنها.

وفى السياق أعلنت محافظة الجيزة الثلاثاء غلق 21 سنتر للدروس الخصوصية فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن مراكز الدروس الخصوصية التى تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقى والعمرانية وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومراكز البدرشين وأبو النمرس ومدينة الحوامدية فى إطار الإجراءات الرادعة التى اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجدداً، مشيرا إلى أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية مؤكدًا محاسبة المقصرين فى عمليات الغلق.

ولفت إلى أن السناتر التى تم غلقها شملت المنير وبسملة وبرادايس بحى الطالبية وغزوة الخندق بحى العمرانية وسنتر شارع المغفرة خلف مدرسة حسام الدين وسنتر vip بشارع الحريات وسنتر اكسفورد بحى بولاق الدكرور وسناتر العاصمة والحرامين بحى الوراق و 3 سناتر للدروس الخصوصية بشارع حسين واصف وجهينة والمساحة بحى الدقى وسنتر جمعية مسجد الرحمن والذى يحتوى على 11 قاعة محاضرات وسنتر حسين مهران وسنتر طلعت حرب بشارع بشتيل وسنتر التروللى بحى شمال وسنتر الامل بشارع الجمهورية وسنتر الفضل بمدينة الحوامدية وسنتر الاوائل بالمنوات بمركز أبو النمرس وسنتر المعهد الدينى ببشتيل بأوسيم وسنتر المنار بمركز البدرشين .