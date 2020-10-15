شكرا لقرائتكم خبر عن قرار إدارى لتحدد مواعيد حضور وانصراف الموظفين بنيابة شمال القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت نيابة شمال القاهرة الكلية، برئاسة المستشار بكر أحمد عبد العزيز، المحامى العام الأول، تعليمات إدارية بمواعيد حضور وانصراف الموظفين بالنيابة.

وجاء القرار بناء على توجيهات رئيس النيابة الكلية - فقد تقرر أن تكون مواعيد العمل بالنسبة للموظفين اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا وينبه على السادة الموظفين بعدم الانصراف قبل الساعة الرابعة إلا بأذن مسبق من السيد رئيس النيابة الكلية، وبالنسبة للسيدات الموظفات مواعيد العمل اعتبارا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا.

وفى سياق منفصل يتابع المستشار محسن دردير رئيس محكمة العباسية، أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمحكمة وذلك فى إطار خطة التطوير التى تتبناها وزارة العدل، لتيسير عملية التقاضى على المواطنين. كانت محكمة العباسية شهدت خلال الأيام الماضية، إصلاحات شاملة من خلال تطوير جميع المرافق التى يستخدمها الجمهور، ومن أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.