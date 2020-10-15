تعرف على أسعار حلاوة المولد النبوى بالأسواق.. انفوجراف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، محلات الحلويات من طرح الحلوى استعدادا لاستقبال الزبائن بمناسبة الاحتفال بمولد النبوي الشريف الذي يحلّ يوم 29 أكتوبر الجاري وفقا للحسابات الفلكية. ويحرص المصريون على شراء حلوى المولد النبوي الشريف التي تعد من الموروثات الاجتماعية التي نشأنا عليها. وتتراوح أسعار علب حلوى المولد في زمن كورونا ما بين 50 إلى 1500 جنيه، ويختلف السعر بحسب الوزن والأصناف وطريقة التقديم سواء علبة أو صندوق. *أسعار علب حلاوة المولد علبة 50 جنيها تضم 10 قطع متنوعة علبة 1500 جنيه بها 200 قطعة علبة 65 جنيها تحوى 17 قطعة علبة 450 جنيها تتضمن 120 قطعة علبة 550 جنيها بها 65 قطعة من الأنواع الفاخرة علبة 900 جنيه تحتوى على 85 قطعة من الأصناف الفاخرة. **أسعار القطع الفولية بـ2 جنيه الفستقية الكبيرة بـ 55 جنيها Advertisements الحمصية الصغيرة بـ4 جنيهات الملبن الجيلي بـ7.5 جنيه الملبن السادة بـ 7.5 جنيه دمية البندق الصغيرة بـ 10 جنيهات الفستق بـ 15 جنيها ملبن المكسرات بـ 20 جنيها اللديدة بـ 25 جنيها باكت البندق بـ 35 جنيها باكت الكاجو بـ 45 جنيها وباكت اللوز بـ40 جنيها









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