شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ملايين عامل غير منتظم حدثوا بياناتهم تمهيدا لتدققها لبدء صرف منحة الـ 500 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي اليوم الخميس 15 أكتوبر الجارى الساعة الـ 12 ظهراً، الموعد النهائى لتسجيل تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة للحصول على المنحة الرئاسة "المرحلة الرابعة"، بعد أن بدأ التحديث السبت الماضى.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد العمالة غير المنتظمة التى قامت بالتسجيل لتحديث بياناتها حتى انتهاء الموعد المحدد علي البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وصل إلى 6 ملايين و 22 ألف عامل على مدى 6 أيام.

وشدد وزير القوى العاملة على أن ذلك يأتى فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة الدولة الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة من أي تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك بمواصلة دعم هذه الفئة، الذى بدأت به الدولة المصرية منذ جائحة كورونا، بصرف 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام.

وأشار سعفان إلى أنه سيتم على الفور تدقيق بيانات الذين قاموا بتحديثها عن طريق الجهات المعنية، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

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وقال وزير القوى العاملة : أن الدولة المصرية أوفت بما وعدت به العمالة غير المنتظمة لمواجهة الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا التي ترتب عليها تضرر أوضاعهم المعيشية بصرف 500 جنيه على الـ 3 دفعات الأولي بإجمالي 1500 جنيه، ليصل ما يتم صرفه لمليون و600 ألف و216 عاملا غير منتظم، 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه.

وأكد أن صرف المراحل الثالثة الأولي من المنحة الرئاسة أثبتت بالتجربة أن الدولة المصرية قوية وترعى أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم فى وقت المحن، منوها إلى أن كل جهات الدولة المعنية أسهمت بدور مهم وفاعل في مراحل الصرف الثلاث الأولي التى استلزمت من الجميع العمل بروح الفريق الواحد والظهور بمظهر حضاري يليق بالدولة المصرية.