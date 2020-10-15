شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للسكان واليونيسيف يستعرضان خطة تثقيف 150 ألف مواطن حول فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، فعاليات ورشة عمل بناء قدرات مديرى أفرع المجلس القومى للسكان بالمحافظات، وذلك فى إطار "مبادرة شباب مصر" التى تتم بالتعاون بين المجلس ومنظمة اليونيسيف.

وتضمنت ورشة العمل التدريب على جودة عمليات جمع وإدارة البيانات التى تتعلق بوضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، بهدف تحديد المراكز والقرى الأكثر احتياجاً فى مجال التوعية والوقاية والحد من انتشار الأوبئة ومواجهة المشكلة السكانية، كما تم

وفى إطار التأكيد على أهمية استخدام البرامج الحديثة فى جمع وعرض البيانات وتقديم التقرير لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، قام الدكتور أحمد بياض مدير مساعد نظم المعلومات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بتدريب مديرى الأفرع أيضاَ على كيفية استخدام برنامج BI Power " فى آليات المتابعة والتقويم باستخدام المؤشرات السكانية وعرضها على السادة المحافظين.

من جانبهم قام مديرى الإدارات الفنية بالمجلس القومى للسكان بعرض خطة التثقيف المجتمعى والعمل الميدانى بالمحافظات، حيث يستهدف توعية 150 ألف مواطن فى إطار تنفيذ مبادرة شباب مصر التى تستهدف توعية المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية وكيفية التعايش فى ظل هذا الوباء، وذلك فى 18 محافظة وهى ( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بور سعيد، الاسماعلية، بنى سويف، قنا، الفيوم، أسيوط، سوهاج ،الأقصر ،أسوان، المنيا، الإسكندرية، دمياط ) ويتم عقد الندوات التثقيفية بالمشاركة بين شباب المبادرة وكوادر الوزارات المعنية بالصحة والتضامن والأوقاف والشباب لتوحيد الجهود مع الرائدات الريفيات والدعاة والمشاركين من الجمعيات الأهلية وتعظيم المردود المجتمعى.