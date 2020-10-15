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اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة يعتمد حركة تنقلات داخلية للضباط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حركة تنقلات داخلية لعدد من الضباط بين الأقسام الشرطية، جاء أبرزها تولى العقيد حسام السيسى منصب مأمور قسم شرطة العمرانية، وتولى المقدم عمرو على، منصب نائب مأمور قسم شرطة العمرانية.

كما تولى العقيد أحمد كامل منصب مأمور قسم شرطة حدائق أكتوبر، والعقيد حسين عطية مأمور قسم شرطة ثان أكتوبر.

وتم اعتماد حركة التنقلات، لضخ دماء جديدة، فى المواقع الشرطية، وتدعيم أقسام الشرطة بعناصر جديدة، متميزة بالكفاءة والخبرة.

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