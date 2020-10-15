شكرا لقرائتكم خبر عن صورة عائلية تجمع "فتاة المعادي" بوالدها وأسرتها في مناسبة خاصة قبل وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أصبحت "مريم محمد" الشهيرة إعلاميا بـ"فتاة المعادي" حديث وسائل السوشيال ميديا لما تعرضت له من حادثة بشعة انتهت بالوفاة عقب الدهس تحت سيارة ميكروباص، حاول جناة سرقتها، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور حديثة لفتاة المعادي "مريم محمد" مع والدها وأسرتها ويبدو أنها كانت خلال مشاركتهم في مناسبة عائلية، ولقت تفاعلا وتضامنا كبيرا ومطالبات بالقصاص من الجناة.



فتاة المعادى مع اسرتها

وكشفت الفيديوهات التي حصلت عليها ”الخليج 365” من مصادر أمنية ، تفاصيل حادث قتل وسحل فتاة المعادي، وأظهرت الفيديوهات سيارة المتهمين "الميكروباص" قبل ارتكاب الجريمة والذى تمكن من خلاله ضباط مباحث القاهرة من تحديد الجناة.

كما أظهر الفيديو "مريم" قبل الحادث بلحظات، وبعدها ظهر الجناة حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن ضحية، حتى عثرا على الفتاة وحاولا سرقتها، ما أدى إلى مقتلها، ولحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيبة وسحل الفتاة.

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وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهما لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية في أحد شوارع المعادى، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو آخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم".

ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بقتل "مريم" فتاة المعادى أثناء سرقة حقيبتها بالقوة وهما يستقلان سيارة ميكروباص بمنطقة المعادى.

وتبلغ لقسم شرطة المعادى بتواجد جثة لسيدة بتقاطع شارعى 86 والقناة المعادى، وتبين وجود جثة لسيدة تدعى مريم محمد على 24 سنة موظفة بالبنك الأهلى، ومقيمة بالمعادى مصابة بجرح بالرأس ونزيف دموى من الأذن وكدمات متفرقة بالجسم والايدى، وتبين أن المسروقات عبارة عن حقيبة يدها تحوى أدوات مكياج وحافظة جلديه بها أوارق المتوفاة وملابس رياضية وعثر بجوارها على هاتفها المحمول..