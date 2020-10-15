شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة عين شمس تستعد للعام الجديد بالمطهرات وتقسيم الطلاب لمجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كلية الصيدلة جامعة عين شمس، استعداداتها للعام الجامعي الجديد، حيث أكد الدكتور خالد ابو شنب، قائم بعمل عميد كلية الصيدلة ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث، أن الكلية قامت بعمل جميع الاستعدادات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي اقرتها جامعة عين شمس لبدأ العام الجامعي الجديد.

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كما تعاقدت الكلية مع شركة لتعقيم وتطهير المدرجات، وتم تقسيم الدفعات إلي مجموعات بحيث يضمن التباعد الاجتماعي بين الطلاب، كما تم التنبيه علي الطلاب بعدم الدخول بدون الكمامات.

وأوضحت الدكتورة أماني أسامه وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين وهو دمج التعليم عن بعد والتعليم وجها لوجه لضمان سلامه الطلاب الجدد والقدامى، مؤكدة أن صحه وسلامه الطلاب هي من أولويات الكلية، و دائما ما نسعي إليه حتى فى المعامل لتطبيق شروط الامان و السلامة.