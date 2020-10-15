شكرا لقرائتكم خبر عن أول حديقة وجدارية لشهداء "الجيش الأبيض" بكلية زراعة عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت كلية الزراعة جامعة عين شمس 2500 متر لعمل أول حديقة نباتية لشهداء الجيش الأبيض، وفقا للبروتوكول الموقع بين كلية الزراعة برئاسة الدكتور أحمد جلال عميد الكلية، والدكتورة هالة علاوى رئيس نادى روتارى التحرير فى سبتمبر الماضى، فى إطار جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى لتكريم شهداء الجيش الأبيض تقديرا لتضحياتهم.

وتضم حديقة شهداء الجيش الأبيض على 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة منها: "المانجو – الرمان – البابايا – الكاكا – البرتقال – الليمون – التوت"، حيث تم إطلاق اسم الشهداء على هذه الأشجار تخليدا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية علي أرواحهم الطاهرة.

وأعرب الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، عن شكره وتقديره لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض، وأشاد بدور الفرق الطبية وبطولاتهم، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس أطلقت مبادرة لرعاية اسر الشهداء وابنائهم المنتسبين للجامعة لتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم.

وفى هذا الإطار، غرس الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة، أول شجرة باسم أول شهيد من الأطباء الدكتور أحمد واللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، الذى وافته المنية في مستشفى العزل بالإسماعيلية، كما قام الحضور بغرس شجرة باسم كل شهيد بإجمالى 200 شجرة بحديقة شهداء الجيش الأبيض بحرم كلية الزراعة.

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واختتمت الفاعلية بالوقوف دقيقة حدادا لقراءة الفاتحة علي أرواح الشهداء الطاهرة داعين المولى عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن حديقة شهداء الجيش الأبيض تأتى فى أطار المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" بالمشاركة بين وزارة التعليم العالى ووزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، وبمشاركة نقابة الأطباء ونقابة التمريض ونقابة العاملين بهيئة الإسعاف ونقابة أخصائيين العلوم الطبية إلي جانب مشاركة فعالة من المجتمع المدني وبمشاركة كليتى الزراعة والتربية النوعية بجامعة عين شمس.