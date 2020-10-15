شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الدولى تستضيف اجتماع الجنة الفنية لـ" تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضافت وزارة التعاون الدولى، الاجتماع الأول، للجنة الفنية الخاصة بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، بمشاركة ممثلى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرى والموارد المائية، والتنمية المحلية، والبيئة، والصحة والسكان، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية فضلا عن ممثلى شركاء التنمية ممولى المشروع بقيمة 408 مليون يورو وهم الاتحاد الأوروبى وبنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

يأتى ذلك تنفيذًا لقرار الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الصادر فى سبتمبر الماضى، بتشكيل لجنة فنية للمشروع برئاسة السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى، وذلك لمناقشة التطورات الداخلية، والنقاط المشتركة مع جهات التمويل الدولية للإسراع فى تنفيذ المشروع .

وأكد السفير رضا بيبرس، مستشار وزيرة التعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى، على ضرورة التنسيق بين الوزارات والمحافظات واستشاريى كل مكون من مكونات المشروع لتحقيق النتائج المرتقبة، مشيرًا إلى حرص كافة الجهات المشاركة فى المشروع على إنجاحه وإتمامه فى أسرع وقت ممكن طبقًا للتوقيتات الزمنية، وتذليل كافة العقبات، من خلال التنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولى .

وخلال الاجتماع عرض ممثلو وزارات الإسكان والرى والتنمية المحلية، الموقف التنفيذى الخاص بمكونات المشروع، وتطرق مسئول وزارة الإسكان لمناقشة القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبى للوزارة بمبلغ 213.9 مليون يورو لتنفيذ المكون الأول من المشروع الخاص بجمع ومعالجة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى للمنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 25 مليون يورو لذات المكون، حيث يتم حاليًا الانتهاء من اتفاقية التعاون الخاصة باستشارى مكون الصرف الصحى تمهيدًا لتوقيعها مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والشركات التابعة، وبنك الاستثمار الأوروبى، لبدء تنفيذه .

بينما استعرض ممثل وزارة التنمية المحلية، موقف المكون الثانى من المشروع والخاص بإدارة المخلفات الصلبة، والممول بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، حيث تم إنشاء وحدة إدارة المشروع بوزارة التنمية المحلية، على أن يتم طرح مناقصة لاختيار استشارى دعم وحدة تنفيذ المشروع فى محافظة الدقهلية .

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وعرض ممثل وزارة الموارد المائية والرى، تطورات اتفاق القرض الذى سيوفره البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 69 مليون يورو فضلا عن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لصالح المكون الثالث الخاص بأعمال تطهير المصرف ورفع كفائته.

من ناحيتهم أكد ممثلوا الجهات الأجنبية المشاركة فى التمويل على أهمية المشروع وحرصهم على بدء تنفيذه فى أقرب وقت من خلال تضافر الجهود للوصول للنتائج المرجوة، موجهين الشكر لوزارة التعاون الدولى لدورها التنسيقى مع الوزارات الأخرى وتدشين لجنة فنية لمتابعة سير المشروع .

ووافقت اللجنة الفنية للمشروع على أن يتم وضع خطة تنفيذية مشتركة وأن تقوم وزارة التعاون الدولى بدور المنسق العام للمشروع، للتنسيق بشكل واضح ودائم بين مسئولى المشروع والجهات المسئولة، كما اتفقت على عقد الاجتماع الثانى لها فور الانتهاء من توقيع العقود الثلاثة لاستشارى كل مكون من مكونات المشروع، واستلامهم العمل حتى يتسنى مناقشة الخطط التنفيذية والزمنية الخاصة بالمشروع.

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جدير بالذكر أن مصرف «كتشنر» يعد أكبر مصرف صحى فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 69 كيلومتراً، حيث يبدأ من محافظة الغربية، ويعبر محافظة الدقهلية، ويمر بعدد من مراكز محافظة كفر الشيخ، ليخدم أكثر من 11 مليون نسمة فى 182 قرية، بينما يهدف المشروع لرفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التى يمر بها.