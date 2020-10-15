شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن توفير 1000 منحة مجانية للحصول على الماجستير للأئمة والعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن زيادة عدد منح الماجستير المجانية التي توفرها الوزارة للأئمة والعاملين بالأوقاف للعام الدراسي 2020 / 2021 م إلى 1000 منحة مجانية.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن القرار جاء حرصا من الوزارة على صقل القدرات العلمية للأئمة والعاملين بالأوقاف، ونظرا لزيادة عدد المتقدمين للحصول على منحة الماجستير المجانية التي توفرها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية بالمهندسين بالقاهرة.

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وكانت الوزارة حددت عدد من الشروط في المتقدم لاجتياز اختبار القبول الذي تعقده الوزارة في كتب:"الفهم المقاصدي للسنة النبوية، قواعد الفقه الكلية، مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرّف".

وأكدت الوزارة أن الكتابين الثاني والثالث متاحان في جميع فروع الهيئة العامة للكتاب ضمن سلسلة (رؤية) بسعر رمزي قدره خمسة جنيهات للكتاب ، والكتاب الأول متاح بمنافذ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة وبمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية وموجود إلكترونيًّا على موقع الوزارة ، وسيتم طرحه عبر منافذ توزيع إحدى الصحف القومية قريبًا وسيتم الإعلان عن ذلك فور طرحه مع الباعة.

علمًا بأنه سيتم توفير 500 منحة مجانية لهذا العام وحده ، مع خصم 25 % لباقي المتقدمين للمعهد بموجب خطاب من الأوقاف.

وقالت الوزارة إنه على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف من الجادين الراغبين في الحصول على درجة الماجستير ممن لم يسبق لهم الحصول على درجة الماجستير أو التسجيل لها أو الالتحاق بالدراسات العليا سرعة التقدم عبر موقعها الالكترونى.