شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات عين شمس تنظم لقاء حول منظومة التأمين الصحى الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مركز التدريب والتطوير بكلية الطب جامعة عين شمس، لقاء موسع للتعريف بالمعايير اللازمة للاعتماد والرقابة الصحية اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ، والدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية ومدير إدارة مكافحة العدوى وعدد من أطباء مستشفيات جامعة عين شمس

وأشاد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بالخطوات التشريعية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، مضيفًا أن مستشفيات جامعة عين شمس قد قامت بتحديث للبنية التحتية بشكل كبير بما يتواكب مع معطيات التقدم الطبي، معربا عن فخره بما حققته مستشفيات جامعة عين شمس من خطوات تجاه الحصول علي الإعتماد .

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كما أوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأن المعايير التي نشرتها الهيئة للمنشآت الطبية المتنوعة تعد استمرارًا للجهود التي بدأتها الدولة لتحسين الخدمات الصحية في مصر.

وأضاف رئيس الهيئة أن تلك المعايير تقدم أفضل الممارسات المهنية في أمن وسلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية طبقًا لأفضل الممارسات المبنية على الدليل والبرهان، لتغطي جميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري وفق أحدث المعايير، مؤكدًا الحرص الدائم والمستمر على تعزيز الاستدامة لتأهيل الكوادر الطبية المدربة ذات الكفاءة العالية، كما أن الهيئة تُعد برنامجًا لتهيئة المنشآت الطبية المتنوعة مع توضيح آليات وإجراءات التسجيل بالهيئة استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.