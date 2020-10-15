شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يجرى الوزير جولة فى جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى المعرض وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر وعدد من قيادات البرنامج والوزارة .

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى معرض " تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، على مساحة تصل لحوالى 250 متراً يضم منتجات لـ 3 تكتلات اقتصادية قام البرنامج بدعمها خلال الفترة الماضية ، حيث تم التنسيق مع استشارى دعم التكتلات والوحدات التنفيذية المحلية بالمحافظتين لترتيب مشاركة تكتلات: "الفركة بمركز نقادة بمحافظة قنا" و"التلى بمركز شندويل بمحافظة سوهاج والآثاث بمركز طهطا بمحافظة سوهاج" بالإضافة إلى نماذج صغيرة لمنتجات الفخار والجريد والتى قام البرنامج بدعمها.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد جأن مشاركة التكتلات الاقتصادية فى المعرض ستساعد فى عملية التسويق، سواء تسويق التكتلات نفسها وأعضائها وتقديمهم بالشكل اللائق سواء من المنظور التنموى أو المنظور التجاري، أو من خلال تسويق المنتجات نفسها وتعريف الجمهور ومجتمع الأعمال بها، لافتا إلى أن المشاركة ستساعد أيضاً فى ترويج مبيعات التكتلات ومساعدة أعضاءها ومن خلفهم قاعدة كبيرة من الحرفيين وأسرهم فى الحصول على فرصة ثمينة لتحقيق أرباح وزيادة الدخل، حيث يمثل تكتل التلى بشندويل 11 عارضة يعمل معهن مايقرب من 600 أسرة منتجة، ويمثل تكتل الفركة 7 عارضين يعمل معهم 200 أسرة منتجة، وكذلك عرض عينات من تكتل الأثاث بطهطا الذى يتضمن ما يقرب من 1500 ورشة/ مصنع ويمثله 5 عارضين بعينات منتجات عالية الجودة وذات تصميم متميز.